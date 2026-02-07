YKS ücretine iki kattan fazla zam

Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için alınan sınav ücretine zam yapıldı. ÖSYM’nin belirlediği yeni tarifeye göre, 2026 yılı YKS sınav ücreti oturum başına 700 lira oldu. Geçtiğimiz yıl 450 lira olan sınav ücreti, yapılan artışla birlikte yüzde 55,5 oranında yükseldi. Adaylar, katılacakları her bir oturum için ayrı ayrı 700 lira ödeme yapacak.

ÖSYM sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre YKS 20-21 Haziran'da başlayacak. Yapılan açıklamada "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.