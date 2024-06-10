YKS'ye kaç kişi girdi? 2024 üniversite sınavına kaç kişi başvurdu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kaç kişi başvurduğu pek çok yurttaş tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına başvuru sayısı her yıl giderek artıyor. 2024 üniversite sınavına kaç kişi başvurduğu konusuna dair ÖSYM'den açıklama geldi. Peki YKS'ye kaç kişi girdi? ÖSYM'nin rekor olarak tanımladığı 2024 üniversite sınavına kaç kişi başvurdu? İşte detaylar...

ÖSYM'nin her yıl düzenlediği ve üniversiteye girmeye aday milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'ye kaç kişi girdiği merak ediliyor. Üniversite adayı milyonlarca gencin katılacağı 2024 üniversite sınavına kaç kişi başvurduğuna dair açıklama yapan ÖSYM katılım sayısını rekor olarak nitelendirdi. Peki, YKS'ye kaç kişi girdi? 2024 üniversite sınavına kaç kişi başvurdu? İşte detaylar...

2024 YKS'ye kaç kişi girdi?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava bu yıl geçen senenin altında başvuru yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 36 bin 945 kişi YKS'ye katılmak için başvuruda bulundu. Geçtiğimiz yıl YKS'ye 3 milyon 527 bin 463 aday başvurmuştu.

2024 üniversite sınavına kaç kişi başvurdu?

Üniversite sınavına bu yıl başvuruda bulunanların sayısı ÖSYM'nin aktardığı verilere göre şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 36 bin 945

Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 1 milyon 983 bin 766

Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 228 bin 814

YDT'ye kaç kişi hangi dilden girdi?

228 bin 814 kişinin İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça'dan girdiği YDT'deki dağılım şu şekilde: