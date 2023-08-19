YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının saat 21.00'den itibaren açıklandığını duyurdu. ÖSYM duyurusunda, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabileceği ifade edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sonuçların saat 21.00'den itibaren erişime açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabileceği ifade edildi.

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KAYIT TARİHİ BELLİ OLDU

2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."