YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite kayıt işlemleri ne zaman? Üniversite kayıt işlemleri nereden yapılır?

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇ WEB SİTESİ

YKS'ye gören adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Öğrenciler sonuçlara sadece ÖSYM üzerinden erişilebilecek. Herhangi bir sonuç belgesi postalanmayacak ya da e posta üzerinden öğrencilere gönderilmeyecek.

YKS YERLEŞTİRME SON KAYIT SÜRESİ

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Her üniversitenin öğretim yılına başlama süresi farklıdır. Bu yüzden öğrenciler, kazandığı üniversitenin resmi sitesinden ya da üniversitenin öğrenci işleri biriminden süreci takip etmeli.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonucu Yükseköğretim kurumlarına yapılacak olan ilk yerleşimlerin ardından boş kalan kontenjanlar YÖK'e bildirildikten sonra YKS ek yerleştirme kayıtları yapılabilecek. YKS ek yerleştirme tarihi daha sonra açıklanacak.