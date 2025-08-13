YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları için açıklama yaptı mı?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için 2025 YKS tercih süreci sona eriyor. ÖSYM takvimine göre 1 Ağustos’ta başlayan tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 saat 23.59’da tamamlanacak. Şimdi gözler YKS tercih yerleştirme sonuçlarında. Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül’de yapılacağı göz önüne alındığında, sonuçların bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN 13 AĞUSTOS

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile bireysel olarak yapabiliyor. Tercih işlemleri, ÖSYM kılavuzunda belirtilen kurallara uygun şekilde elektronik ortamda onaylanarak tamamlanıyor. Tercih süresi uzatılmayacağı için adayların işlemlerini son gün ve saat gelmeden bitirmeleri önem taşıyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçları için henüz net bir tarih açıklamadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, sonuçların tercih sürecinin bitmesinden 1-2 hafta sonra duyurulduğu görülüyor. Bu yıl üniversite kayıtları 1-5 Eylül arasında yapılacağı için sonuçların Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.