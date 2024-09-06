YKS’de fiyasko

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin önemli bir kısmı kazandıkları bölüme kayıt yaptırmadı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) paylaştığı verilere göre toplam boş kontenjan 200 bini aştı. 160 bini aşkın öğrenci yerleşme hakkı olmasına rağmen kayıt yaptırmadı.

ÖSYM ek tercihlere ilişkin duyuru yaptı. Buna göre ek tercihler bugün itibarıyla başlayacak ve 11 Eylül’e kadar sürecek. Bununla beraber ek yerleştirme kılavuzu da yayımlayan ÖSYM’nin verilerine göre tam bir skandal yaşandı.

Buna göre ilk tercihler sonucunda 5 bin 545 olan önlisanstaki boş kontenjan sayısı 138 bin 359’a, 29 bin 53 olan lisanstaki boş kontenjan sayısı ise 63 bin 899’a yükseldi. Böylece toplam boş kontenjan sayısı ise 34 bin 598’den 202 bin 258’e yükseldi. Özellikle vakıf üniversitelerindeki boşluklar dikkat çekti. Böylece toplam 1 milyon 21 bin 986 kişilik kontenjanın yaklaşık 5’te 1’i baraj olmamasına rağmen dolmadı.

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal tablonun yerleştirme sistemi açısından tam bir fiyasko olduğunu söyledi. Ünsal şunları ifade etti: “Barajın kalkmasının ardından üniversiteyi kazanmak kolaylaştı ama bu tablo ortaya çıktı. Öğrenciler tercih ettikleri, yazdıkları bölüme kayıt yaptırmıyorlar. 2 yıllıklarda çok ciddi açık var. Bunun sebebi de kent merkezlerine uzak yerlere açılan yüksekokulları. Vakıf üniversitelerindeki açıkların sebebi de elbette ekonomik.”

200 bin kontenjanın 20 sene önce üniversiteye giren toplam öğrenci sayısına denk geldiğini ifade eden Ünsal şöyle konuştu: “Bu kontenjanın doldurulması zor. En fazla 80 bini dolabilir. Kontenjanlar mutlaka azaltılmalı. Kent merkezlerine uzak bölgelere yüksekokul açılmasından vazgeçilmeli. Sistem artık alarm veriyor”