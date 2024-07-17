YKS’de matematik problemi büyüdü

Yaklaşık 3 milyon gencin beklediği YKS sonuçları eğitimde başarının sert biçimde düşmeye devam ettiğini gösterdi. AYT matematikte doğru sayı ortalaması 7,5’ten 5,3’e indi. 64 bin kişi ise sınavda sıfır çekti.

3 milyondan fazla gencin geleceğini etkileyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarında daha önce adayların ortalama netlerini açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son iki senedir olduğu gibi sonuçları yine sansürledi. Net yerine ortalama doğru sayılarını verdi. Ancak buna rağmen eğitimdeki gerilemeyi gizlemeyi başaramadı.

12 yıllık bir eğitimin ardından girilen sınavda adayların özellikle matematik testlerinde doğru yanıt sayıları çok düşük kaldı.

NET SAYISI GİZLENİYOR

TYT (Temel Yeterlilik Sınavı)de 40 soruluk temel matematik testinde doğru ortalaması geçen yıl 8,2 iken bu yılki sınavda 6,9’a geriledi. Yine benzer şekilde 40 soru sorulan AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) matematik testinde geçen yıl 7,5 doğru yanıt ortalaması bu yıl gerileyerek sadece 5,3 oldu. İngilizce testinde ise bu düşüş oranı daha da yüksek oldu. 80 soruluk İngilizce testinde geçen yıl 39,2 olan doğru ortalaması bu yıl 34,8’e geriledi.

Bunlar dışında AYT’de dikkat çeken doğru ortalamaları şöyle:

• Fizik: 14 soruda 2,06 ortalama

• Edebiyat: 24 soruda 6,3 ortalama

• Tarih-1: 10 soruda 2,7 ortalama

• Coğrafya-2: 11 soruda 2,7 ortalama

• Felsefe grubu: 12 soruda 2,2 ortalama

• Din kültürü: 6 soruda 1,3 ortalama

Sınavın diğer dikkat çeken değer bir tarafı ise başvurmalarına rağmen sınava girmeyenlerin sayısı oldu. Başvuru yapanların Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yüzde 10’u, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) yüzde 13’ü ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) yüzde 27’si sınava katılmadı.

ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508 aday sınava girmedi. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan ise 243 bin 203 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90’ı sınava katıldı, 62 bin 294 aday sınava girmedi.

64 BİN KİŞİ SIFIR ÇEKTİ

ÖSYM’nin açıkladığı sayısal sonuçlara göre ise sıfır çeken sayısı ise 64 bin 85 oldu.

İki yıl önce baraj kalktığında ortaya çıkan yığılma bu yıl da devam etti. TYT’de 190 ve üstü puan alanların sayısı 2 milyon 662 bin oldu. 400 ve üstü puan alanların sayısı ise sadece 74 bin olarak açıklandı. TYT’de tam puan alanların sayısı ise geçen yılki gibi sadece 1 oldu.

SORUN ÖĞRENCİDE DEĞİL

BirGün TV’ye konuşan Eğitim ve Kariyer Danışmanı Nazik Kösegil artık her yıl benzer sonuçlarla karşılaşıldığına dikkat çekti. Kösegil şu ifadeleri kullandı: “İlk 100 bine giren öğrenciler her alanda belli başlı başarıları alıp kenara çekiliyorlar. Aşağıya doğru yığılanları görmüyoruz. Bu sene aşağıda kalan öğrencilerin tahmin edilenden de daha az net aldıklarını gördük. O yüzden sonuçlar pek içi açıcı değil. Kitlesel anlamda sınav başarılı bir sınav değil. Net sayıları açıklanmadığı için de sayısal değerlendirmede eksiğiz. Bu açıklanırsa ortaöğretimin de kendini gözden geçirmesi demek olacak.”

Doğru ortalamalarını da değerlendiren Kösegil şunları aktardı: “Ortaöğretim müfredatıyla sınavda sorulan sorular farklı. Akademik temelinde yorum yapma becerisi olmadığı için bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir öğrencinin matematik yapabilmesi işlem yapabilme gücüyle alakalı. Gençlere yükleniyorlar ama sorumlu elbette gençler değil. Bunlar müfredatta tartışılmalıydı ama başka şeyler tartışıldı. Sınavda sadece toplama ve çıkarma var. Maalesef onların bile yapılamadığını görüyoruz. Üniversite sınavı ile lise eğitimi birbirinden kopuk. Bu da bu sonuçları ortaya çıkıyor. Bu da üniversiteye sirayet eden niteliksiz bir durum yaratıyor. Bu kadar az doğru ya da net yapan bir çocuktan tıp ya da hukuk okumasını bekleyemezsiniz. Sorunun öğrencide olmadığının bilinmesi lazım.”