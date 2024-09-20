YKS’de sonuç büyük bir hüsran: 100 kontenjanın 12’si boş kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelerde baraj olmamasına rağmen 100 bini aşkın kontenjan boş kaldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. İlk yerleştirmenin ardından yüzde 100’e yakın dolan üniversitelerde büyük boşluklar oluştu.

İlk tercihler sonucunda önlisansta 5 bin 545, önlisanstaki lisansta ise 29 bin 53 boş kontenjan kalmıştı. Ancak yerleşme hakkı kazananların üniversitelere kaydolmaması nedeniyle toplam boş kontenjan sayısı ise 34 bin 598’den 202 bin 258’e yükselmişti. Ek yerleştirme sonucunda da bu boş kontenjanın yaklaşık 82 bini doldu. Böylece önlisans ve lisansta 119 bin 819 kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjan toplam kontenjanın yüzde 11,7’sine denk geldi.

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın verilerine göre boş kalan kontenjan lisansta 40 bin 750, önlisansta ise 72 bin 53 olarak gerçekleşti.

ÖĞRETMENLİK DİKKAT ÇEKTİ

Boş kalan kontenjanlar içinde öğretmenlik bölümleri öne çıktı. Özellikle fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerindeki boşluklar dikkat çekti. Manisa Celal Bayar, Çanakkale Onsekiz Mart ve Sütçü İmam üniversitelerinde fen bilgisi öğretmenliği kontenjanı 40’ın üstünde olmasına rağmen hiç kimse tercih etmedi. Benzer şekilde Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 48 kontenjanına ilköğretim matematik bölümünü tercih eden öğrenci sayısı sıfır oldu.

TIPTA BOŞLUK

Tıp fakültelerinde de dikkat çekici boşluklar oluştu. Ücretli bölümlerin yanı sıra kamu üniversitelerinde de bazı tıp fakültelerini ek yerleştirmede kimse tercihe etmedi. Sivas Cumhuriyet, İstanbul Medeniyet, Ege ve Bandırma Onyedi Eylül üniversiteleri kamu okulları olmasına rağmen ek yerleştirmede tercih edilmedi. Tıpta boş kalan diğer öne çıkan programlar ve kontenjanları şöyle:

• İstinye Üniversitesi %50 burslu: 38

• Okan Üniversitesi %50 burslu: 45

• Yakın Doğu Üniversitesi %50 burslu: 51

Tıp gibi diş hekimliğinde de Karabük, Trakya ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitelerini hiç kimse tercih etmedi. 33 kontenjanı olan Altınbaş Üniversitesi’nin yüzde 25 burslu programı da hiç tercih edilmedi. 58 kontenjanlı Girne Üniversitesi’nin yüzde 50 burslu programına ise sadece 2 kişi yerleşti.

Mühendisliklerde de durum değişmedi. Pek çok mühendislik bölümü yine boş kaldı. Boş kalan bazı mühendislik bölümleri ve kontenjanları şöyle:

• Ardahan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği: 28

• Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği: 31

• Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 35

• Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 30

• Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği %50 burslu: 88

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KAYITLAR 25 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül'de yapılabilecek.