YKS’ye 2,5 milyondan fazla kişi katılacak: En genç aday 15, en yaşlısı 81 yaşında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan 976 bin 697’sinin YKS'ye ilk kez başvurduğunu, başvuran adaylardan en gencinin 15, en yaşlısının ise 81 yaşında olduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili verileri paylaştı.

Bayram Ali Ersoy, 21 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649, 22 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 ve aynı gün saat 15.45'te yapılacak son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise İngilizce’den 206 bin 784, Arapça’dan 4 bin 331, Almanca’dan 2 bin 570, Fransızca’dan 1028, Rusça’dan 735 olmak üzere toplam 215 bin 448 adayın katılacağını bildirdi.

YKS 250 SINAV MERKEZİNDE UYGULANACAK

Sınavın 81 il ile KKTC Lefkoşa’da toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını söyleyen ÖSYM Başkanı Ersoy, "Hakkari/Şemdinli, Hatay/Hassa, Kocaeli/Dilovası, Kütahya/Gediz, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Zonguldak/Çaycuma sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek. TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak" bilgilerini paylaştı.

EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 81 YAŞINDA

2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389’unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adayların oluşturduğunu belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında. Ayrıca sınava 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 aday başvurdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 75 bin 409 oldu" dedi.

EN ÇOK ADAY ANADOLU LİSELERİNDEN

Adayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Adayların 1 milyon 167 bin 791’ini Anadolu lisesi, 545 bin 582'sini meslek lisesi, 362 bin 484’ünü açık öğretim lisesi, 198 bin 536'sını imam hatip lisesi, 98 bin 535'ini fen lisesi mezunları oluşturuyor.187 bin 721 aday ise diğer lise türlerinden mezun olup sınava başvurmuş durumda. Başvuranlardan 840 bin 1 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 959, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 371, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 218 bin 314, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 66 bin 4 oldu.

Adaylardan 976 bin 697’si YKS'ye ilk kez başvurdu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda 2025-YKS’de 12 bin 94 aday sınav ücretinden muaf tutuldu."

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN GÖREVLİ ATAMALARI YAPILDI

TYT'ye 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli adayın katılacağını söyleyen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Engel türlerine göre adaylara yönelik bireyselleştirilmiş sınav hizmetlerine devam ediyoruz. Engelli adaylar, ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacak. Talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdik. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

4,5 MİLYONDAN FAZLA KİTAPÇIK BASILDI

Soru kitapçıklarının hazırlık ve basımı, kontrolü, paketlenmesi ve sevki için görev yapan 115 personelin, yaklaşık bir aydır dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, güvenlik tedbirlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 4,5 milyondan fazla soru kitapçığı burada basıldı. Yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 22 Haziran'da tamamlanmasıyla görevliler kapalı matbaa merkezinden çıkarak aileleriyle buluşacak."

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin sağlanması ve sınav binalarının güvenliği emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde yürütülüyor. Bu kapsamda üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli görev yapacak. Ayrıca sınav güvenliği için 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kamera kullanılacak" verilerini aktardı.

528 ŞEHİRLER ARASI, 6 BİN 510 ŞEHİR İÇİ NAKİL ARACI

Sınav evraklarının illere ve ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitimiyle birlikte evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde 528 şehirler arası, 6 bin 510 şehir içi nakliye aracı kullanılacağını aktaran Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Şehirler arası nakil araçları özel güvenlik tedbirleriyle sınav merkezlerine ulaştırılacak ve ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi tarafından takibi yapılacak. Tüm süreçlerde güvenlik güçleri ve kamera sistemi devrede olacak. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere aynı güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak" açıklamalarında bulundu.

YAKLAŞIK 600 BİN GÖREVLİ SAHADA OLACAK

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'de 592 bin 272 kişinin görev yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TYT oturumunda 333 bin 836 görevli, AYT'de 226 bin 138 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak. Görevlendirmeler noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 2025-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz. Sınavla ilgili gerekli önlemleri aldık. Sürece katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyoruz."