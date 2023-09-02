YMP Genel Başkanı Mutlu: İlk defa siyasete giren arkadaşlarımızla partiyi kurduk

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Birilerinin taşın altına elini koyması, vatan için yola çıkması lazımdı. İşte biz bunu yaptık. İlk defa siyasete giren kurucularımızla hiçbir makam, mevki hırsı olmayan arkadaşlarımız ile bu partiyi kurduk. Adımızı Atatürk'ten aldığımız ilhamla 'Yerli ve Milli' koyduk" dedi.

Türkiye'nin 129'uncu siyasi partisi olan YMP Genel Genel Merkezi, Ankara'da düzenlenen törenle açıldı.

Genel Başkan Teoman Mutlu, "28 Mayıs seçimlerinden sonra ülkeye bir karamsarlık çöktü. Bütün partiler ve liderler maalesef sınıfta kaldı. AK Parti hiçbir başarı göstermeden, hatta başarısızlığının zirvesindeyken seçim kazandı. Çünkü muhalefet hiç birbirine benzemeyen fikir ve liderleri ile masa kurdular. Bu masa sonra kasaya dönüştü. Daha sonra da malum beklenen yenilgi geldi. Siyasette fikir, gönül birliği olmadan ittifak olmaz. Sadece, 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diyerek politika asla yapılmaz. Halka güven duygusu vereceksiniz. Halk daima istikrarı seçer, mevcut iktidara oy vermeye devam eder. Nitekim halk darmadağın ve birbirini yiyen muhalefete güvenmedi belki de istemeye istemeye tekrar AK Parti'yi seçti. Bu umutsuz ve karanlık dönemde bir şeyler yapmak lazımdı. Birilerinin taşın altına elini koyması, vatan için yola çıkması lazımdı. İşte biz bunu yaptık. İlk defa siyasete giren kurucularımızla hiçbir makam, mevki hırsı olmayan arkadaşlarımız ile bu partiyi kurduk. Adımızı Atatürk'ten aldığımız ilhamla 'Yerli ve Milli' koyduk. Cumhuriyeti ve vatan bütünlüğünü korumaya, Atatürk ilkelerini sonuna kadar yaşatmaya yemin ettik" diye konuştu.