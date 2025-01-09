Yoğun bakıma kaldırılan Edip Akbayram entübe edildi

Müzisyen Edip Akbayram, evinde geçirdiği iç kanaması nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süredir zatürre tedavisi gören ve geçen hafta eve çıkan sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi" dedi.

Türkü Akbayram, "Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" bilgisini paylaştı.

EDİP AKBAYRAM HAKKINDA

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.

İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u lise yıllarında yaptı. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu.

Daha sonra "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı 45'liklerle ödüller aldı. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödül kazandı.

1981-88 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

Türküler Yanmaz albümünü Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenlere adadı.