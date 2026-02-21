Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Oyuncu Yalçın Özden'in sağlık durumu hakkında açıklama

"Figüran Osman" tiplemesiyle tanınan Yalçın Özden beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun son durumunu yeğeni Onur Özden açıkladı.

1980'li yılların unutulmaz isimlerinden olan ve "Figüran Osman" tiplemesiyle hafızalara kazınan Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama ailesinden geldi. 78 yaşındaki Özden'in ailesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Yalçın Özden'in kendisi gibi oyuncu yeğeni Onur Özden, amcasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

NTV'ye konuşan Onur Özden, amcasının bilincinin kapalı olduğunu ve dün ameliyat olduğunu ifade etti.

Doktorların vücut fonksiyonlarını kullanabileceğini belirttiğini ifade eden Özden, “48 saat gözetim altında kalması gerekiyordu. Yarın uyandırmayı bekliyorlar” dedi. “Ancak eskisi gibi olma ihtimali düşük ondan korkuyoruz" diyen Yalçın Özden'in yeğeni "Her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir ameliyat olacak. Sorunsuz bir şekilde hayatına geri döner inşallah. Tek dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

"FİGÜRAN OSMAN" KARAKTERİYLE ŞÖHRETİ YAKALADI

1947'de Kars'ta dünyaya gelen Yalçın Özden, 1980’li yıllarda "Akıllı Deliler" ve "Eşek Şakası" gibi filmlerde canlandırdığı "Figüran Osman" karakteriyle şöhreti yakaladı. Çocuk yaştan itibaren tiyatroya ilgilisi olduğnu ifade eden ünlü isim, birçok projede boy gösterdi Özden, "Seksenler" dizisindeki Muzaffer karakteri ve "Tatlı Kaçıklar"daki Oktay rolüyle hafızalarda yer etti.