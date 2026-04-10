Yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama

Safra kesesi iltihabı sebebiyle hastanede olan İbrahim Tatlıses'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Ameliyat olacağı duyurulan Tatlıses ilk mesajını "Yoğun bakımdayım ama süperim" sözleriyle verdi.

Tatlıses küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında ise, "Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki ünlü ismin genel durumunun iyi olduğu ve tedbiren yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.

7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama Dr. Engin Çakmakçı'dan geldi.

Tatlıses için safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği söylendi.

"YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM"

Tedavisi hala devam eden İbrahim Tatlıses'ten ilk mesaj geldi. Gel Konuşalım programına ses kaydı gönderen sanatçı, "Süperim yoğun bakımdayım ama süperim. Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin" ifadelerini kullandı.

"ONLARI HASTANE ODASINA ALMAZDIM"

Ardından oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzların erimediğini söyleyen İbrahim Tatlıses, “Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım” dedi.

Sanatçı, sözlerine “Daha önce Dilan ve Ahmet neredeydi? Çünkü basın yoktu. Basın mensupları gelince geldiler. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor” diye devam etti.