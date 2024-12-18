Yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Tayfur ameliyat oldu

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur'un, tedavisi sürüyor.

Ferdi Tayfur'un ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZLANMIŞTI

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde birkaç gün önce rahatsızlanarak önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından ise Muğla'daki başka bir özel sağlık kurumuna sevk edilmişti.

Şu anda genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 79 yaşındaki ünlü sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takılması nedeniyle ameliyat geçirdiği ve 4 gün önce taburcu olduğu bildirilmişti..

Sanatçının 2020 yılında Antalya'da böbrek nakli yaptığı ve bu naklin, oğlunun böbreğiyle gerçekleştiği de biliniyordu. Tayfur, bir süre diyaliz tedavisi de görmüştü.