Kaynak: AA
Yoğun kar nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıtların geçişine izin verilmeyen Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde ekipler çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

