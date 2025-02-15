Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Birkaç gündür Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Kar yağışından dolayı Çelikhan-Adıyaman kara yolunda da ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalar gerçekleştirdiği yolda kış lastiği takmadan yola çıkan birçok sürücü zor anlar yaşadı. Kimi sürücü rampalarda araçlarına patinaj çektirerek çıkmaya çalışırken kimi sürücü ise araçlarını ittirdi.

Bölgede yol temizleme çalışmaları devam ediyor.