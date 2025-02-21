Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce’yi etkisi altına alan kar yağışında Çilimli Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Kentte ki mama noktalarına düzenli olarak mama bırakılıyor.

Kar yağışı en çok onları etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Çilimli Belediyesi, mama dağıtım noktalarımıza düzenli olarak mama bırakarak, can dostlarımızın aç kalmaması için çalışıyor. Belediye yetkilileri "Sizler de bu zorlu hava şartlarında kapınızın önüne bir kap mama ve su bırakarak can dostlarımıza destek olabilirsiniz. Unutmayalım, bir kap mama bir canı hayatta tutar" dediler.