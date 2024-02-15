Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda beton mikseri ile kargo kamyonu çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Cide-İnebolu karayolu Kazallı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 37 FF 152 plakalı beton mikseri ile A.K. yönetimindeki 37 AAZ 187 plakalı Mitsubishi marka kamyon çarpıştı.
Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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