Yoğun yağış yurt genelinde hayatı felç etti: Okul duvarı çöktü, seferler iptal oldu

Haber Merkezi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiği aksadı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düşük görüş mesafesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü 42 uçak iniş yapamadı. Uzun süre havada bekleyen uçakların büyük bölümü İstanbul Havalimanı’na yönlendirilirken, bazıları farklı kentlere iniş yaptı. Kentte toplam 147 uçuş iptal edildi, seferler dün normale döndü. Marmara genelinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı; İDO ve BUDO çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Maltepe Gülsuyu’nda bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nun yaklaşık 7 metrelik istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir araç duvarın altında kaldı. Olay sırasında okulun kapalı olması olası bir faciayı önledi, okul bir günlüğüne tatil edildi. Yağış özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Kartal, Beykoz ve Tuzla’da birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kartal’da bir evi su bastı. Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nun alt geçidi de sular altında kalırken, yolcular yürümekte zorlandı ve istasyonda yoğunluk oluştu.

TRAFİK DURDU

Şişli’de bir iş yerini su bastı, çalışanlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sarıyer Ayazağa ve Kemerburgaz Cendere Yolu’nda su seviyesi yükselince trafik durma noktasına geldi, bazı araçlar mahsur kaldı. Tuzla’da tıkanan mazgallar nedeniyle yollar suyla kaplandı, belediye ekipleri tahliye çalışması yürüttü. M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Mimar Sinan İstasyonu’nda ise tavandan sızan sular yolcuların bulunduğu alana aktı.

Öte yandan yağışlar İstanbul barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre 30 Mart itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 58,03’e yükseldi. 20-30 Mart tarihleri arasında havzalara düşen 100-120 mm yağışın rezervlere doğrudan yansıdığı belirtildi.

MAHSUR KALDI

Öte yandan Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sağanak nedeniyle bazı okul binalarında su sızıntıları oluştu. Bursa’da ise Osmangazi’de bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü, üç araç hasar gördü. Nilüfer’de Ayvalı Deresi taşarken, mahsur kalan bir araç ekiplerce kurtarıldı. Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi 1. Çeyiz Sokak’ta, aşırı yağışın ardından kayan toprak ve kaya parçaları, 59 yaşındaki Ayşe Yukuş’un yaşadığı 3 katlı binanın girişini kapattı. Toprak kayması nedeniyle evinde mahsur kalan kadın ekiplerce kurtarıldı. İznik’te bazı evleri su bastı. Hatay, Aydın ve İzmir’de de sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde su biriken yolda mahsur kalan üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Adana ve Batman’da da taşkınlar ve su baskınları görüldü.

YÜKSEKLERDE KAR

Öte yandan bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Ankara’nın Beypazarı ilçesinin yüksek mahallelerinde kar yağışı görülürken, Kars’ta Kağızman-Ağrı kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Van’ın 4 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

∗∗∗

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZALARI

Yağış sonrası kayganlaşan yollarda zincirleme trafik kazaları yaşandı. İstanbul Başakşehir’de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada polis memuru Mustafa Aydın yaşamını yitirdi. Kazada 3’ü ağır 29 polis de yaralandı. Yaralıların tedavilerine çevre hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli geçişinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvanın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.