Yoğunluk adeta fiyatları uçurdu

Dokuz günlük bayram tatili sebebiyle havalimanı ve otogarlarda yoğunluk oluştu. Otogarlardaki yolcular, bilet fiyatlarındaki artıştan dert yanarak bir haftada fiyatların ikiye katlandığını söyledi.

Haber Merkezi

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yurttaşlar akın akın şehirlerini terk ederek memleketlerine ya da turistik bölgelere gitmeye başladı. Otogarlarda ve havaalanlarındaki yoğunluk artarken bilet fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

İstanbul Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yolcular, bilet fiyatlarından dert yandı. Konya’ya gideceğini söyleyen bir yurttaş, “Bileti yaklaşık 10 gün önce aldım. Şu anda açık artırmayla gidiyor biletler. Bayram fırsatını değerlendiriyor onlar da. Bin liraya aldım bileti. Daha önce 650-700 lira arasındaydı. Bayramdan sonra dönüş yapacağım. Onu almadım. Hızlı trenle gelmeyi düşünüyorum” diye tepki gösterdi.

‘BİR AY ÖNCE ALDIM’

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul’a aktarma yoluyla Kastamonu’ya gideceğini söyleyen bir yurttaş da mağduriyetini şöyle anlattı: “Tek firma olduğu için bilet zaten bulamıyoruz. Bayram tatili zaten yoğun. Herkes memleketine gidiyor. Mecbur gitmek zorundayım çünkü 9 gün tatil. Bilet fiyatları yüksek. Bundan bir ay önce 800 liraya buradan gidiyordum, şu an bin 200- bin 300 lira. Bayram tatilinde zaten köprüler ücretsiz. Bilet fiyatları gerçekten yüksek, bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Ülke zaten zor durumda. En azından bilet fiyatlarını makul seviyede tutsalardı ya da sabit tutsalardı çok daha iyi olurdu. Bir hafta önce Kastamonu bilet fiyatlarına baktım, 900 küsur istiyordu. Şu an aldım bin 200 lira. Emekliler memleketine gidecek ancak durumları ortada.” Eşi ve kızıyla birlikte Düzce’ye gideceklerini dile getiren başka bir yurttaş ise “Bayram dolayısıyla ücretler artmış durumda. Bayramdan sonra eski seviyesine gelmesini istiyoruz. Gerçekten ekonomik kriz herkesi etkiliyor. Bir hafta kalacağım. Bileti bir ay önce aldım. İyi ki de aldım. Bugün sordum yazıhaneye, 700 lira. Ben aldım 3 kişi, bin 500 lira. 600 lira fark var” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz günlük bayram tatilinin birinci gününde meydana gelen trafik kazaları ve denetlemelere ilişkin bilgi paylaştı. Yerlikaya, ilk gün 651 trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "9 günlük bayram tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin birinci günü 24 saatlik sürede, 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.” Öte yandan 9 günlük tatilin ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 6 olarak ölçüldü.