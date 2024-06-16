Yoğunluk yaşanan Samandağ sahilinde vatandaşlara boğulmalara karşı uyarı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi.

Kurban Bayramı’nın başlanmasıyla hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay’da vatandaşlar sahillere akın ettiler.

En fazla yoğunluğun yaşandığı bölgelerden olan Samandağ sahilinde boğulma olaylarını engellemeye yönelik plajlardaki denetimler sürdürüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri, ilçe genelindeki halk plajlarında boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yürütüyor.