Yoğurt ve peynir imalathanesinde dikkat çeken görüntüler: Küflenmiş duvarlar, kazanlar...

Kilis'te hijyen kurallarını ihlal ettiği belirlenen yoğurt ve peynir imalathanesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir yoğurt ve peynir imalathanesinde üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı tespit edildi.

Gerekli izinleri bulunmayan imalathanenin faaliyeti durdurulurken, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildi.

Öte yandan, imalathaneye 315 bin 896 TL idari para cezası uygulanırken işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan imalathanenin içerisi görüntülendi. AA tarafından yayımlanan görüntülerde imalathane duvarlarının ve kullanılan gereçlerin küflendiği gözlemlendi