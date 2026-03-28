YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitede yeni dönem

Yükseköğretim sistemi, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek adına tarihindeki en köklü dönüşümlerden birine hazırlanıyor.

Erzurum’da düzenlenen Üniversitelerarası Kurul toplantısında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite-sanayi iş birliğini sembolik stajların ötesine taşıyacak yeni akademik modellerin ayrıntılarını paylaştı.

STAJ DEĞİL, "AKTİF KATILIM"

Yeni dönemde, üniversitelerin eğitim müfredatları "uygulama ağırlıklı" bir yapıya kavuşturulacak. Mevcut sistemde uygulanan ancak kapsamı genişletilecek olan 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 gibi modellerle öğrenciler, eğitim hayatlarının en az bir veya iki dönemini doğrudan iş yerlerinde geçirecek.

Erol Özvar

Özvar, bu değişimin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Sadece teorik bilgiye dayalı bir sistem artık günümüz dünyasında yeterli değil. Amacımız, sembolik stajlar yerine öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak dahil olduğu, iş yerinde yetiştiği bir ekosistem kurmak. Uygulamalı eğitim alan mezunlarımızın istihdam oranlarının çok daha yüksek olduğunu verilerle görüyoruz."

AKADEMİ DEĞİL SERMAYE

YÖK’ün yeni stratejisinde kontenjan planlaması da akademik kapasiteden ziyade iş gücü piyasasının taleplerine göre şekillenecek. Mezun sayısını artırmaktan ziyade, mezunların "iş bulma kabiliyetini" yükseltmeyi hedefleyen kurul; yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi öncelikli alanlardaki programları desteklemeye devam edecek.

Eğitimdeki dönüşümün yanı sıra akademik kaliteyi artırmak için doktora eğitimine girişte merkezi sınav sistemi getirilmesi planlanıyor. Bu adımın, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Son açıklanan uluslararası sıralamalarda Türkiye’den 11 üniversitenin ilk 500’e girmesini "önemli bir eşik" olarak nitelendiren Özvar, asıl hedefin geçici listeler değil, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek akademik üretim olduğunu vurguladı.