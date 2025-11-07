YÖK Başkanı duyurdu: Yapay zeka için mevzuat hazırlanıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) 9’uncu Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi'ne katıldı.

Akademik çalışmalarda üretken yapay zekanın kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere yapay zeka, günümüz dünyasında öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların akademik üretimlerinde sıklıkla başvurmaya başladıkları bir araç haline gelmiştir. Bu gerçekliğe günlük hayatımızda hepimiz yakından tanık oluyoruz. Ancak bir hususa özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yapay zeka araçları bir rehber veya öğretici olmadığı gibi, bilginin asli kaynağı da değildir. Bu teknolojiler insan aklının ve bilimsel emeğinin ürettiği bilgiyi işlemeye yardımcı olan bir vasıtadır. Dolayısıyla, yapay zekadan elde edilen çıktılar insan değerlendirmesi, doğrulaması ve sorumluluğu olmadan akademik açıdan hiçbir anlam ifade etmez. Bu bakımdan biz Yükseköğretim Kurulu olarak yapay zekanın akademik çalışmalarda kullanılmasını etik veya ahlaki bir mesele olmanın ötesinde hukuki bir sorumluluk alanı olarak da görmekteyiz.”

"AMACIMIZ SINIRLAMAK DEĞİL"

Prof. Dr. Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretken yapay zeka, tez, makale ve diğer bilimsel çalışmalarda araştırma süreçlerini destekleyebilir, veri analizinde katkı sağlayabilir. Fakat hiçbir şekilde bir öğrencinin ya da araştırmacının uymak zorunda olduğu bilimsel sorumlulukları üstlenemez. Geçmişte olduğu gibi dijital çağda da akademisyen veya öğrenci, kullandığı yapay zekanın ürettiği verilerin doğruluğundan, akademik etikle uyumundan ve hukuki sonuçlarından bizzat sorumlu olmaya devam edecektir. Bu hususa lütfen dikkat ediniz. Geçtiğimiz yıl ‘Üretken Yapay Zeka Kullanımına Dair Etik Rehber’ ile yapay zekanın bilimsel araştırma ve yayın süreçlerinde nasıl kullanılabileceğine dair genel bir çerçeve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün ise bu adım daha da ileri taşıyor, tez, makale ve tüm akademik çalışmalarda, yapay zekanın hangi ölçülerde ve hangi kurallar çerçevesinde kullanılacağını belirleyen bir mevzuatı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Hazırlanan yönetmelik ve yasal düzenlemeler, kısa süre içinde yürürlüğe girecek ve yükseköğretim sisteminde yapay zeka kullanımına ilişkin etik, denetlenebilir ve şeffaf bir yönetişim yapısı oluşturulacaktır. Bu şekilde yapay zeka kullanımına ilişkin veri güvenliği, kaynak kontrolü, intihalin önlenmesi ve şeffaf raporlama gibi alanlarda açık ve uygulanabilir standartlar ortaya konacaktır. Bu düzenlemelerin amacı, yapay zekayı sınırlamak değil, onun akademik emeği, etik değerleri ve bilginin itibarını koruyacak bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca YÖK olarak, hayata geçirilecek tüm hukuki düzenlemelerin etkin ve kararlı biçimde uygulanmasının takipçisi olacağımızı da buradan ifade etmek isterim.”