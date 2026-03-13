YÖK Başkanı duyurdu: YKS'ye başvuru sayısı açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular dün itibarıyla sona erdi. Yükseköğretim Kurulı Başkanı Erol Özvar sınava yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Özvar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz.

"BAŞARI TEMENNİ EDİYORUM"

"Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz. Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Özvar ayrıca yıllar içinde YKS'ye yapılan başvuru sayılarını da açıkladı. Buna göre YKS'ye başvuru sayıları şöyle: