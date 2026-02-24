YÖK Başkanı duyurmuştu: Akademide emeklilik yaşının yükselmesi için kanun teklifi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar daha önce yaptığı bir açıklamada öğretim üyelerinin yaş haddine ilişkin düzenleme yapılacağını ifade etmişti.

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle öğretim görevlilerinin de öğretim üyelerinin emeklilikleri için öngörülen 67 yaş haddi kapsamına alınması ve sözleşmeli olarak 75 yaşına kadar çalışabilmelerine imkân tanınması öngörüldü.

“EŞİTSİZLİK MEYDANA GELMEKTEDİR”

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı: “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun mevcut metninde; "Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir" hükmü yer almaktadır. Öğretim görevlileri, 30 uncu maddedeki yaş haddi düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Mevcut durumda öğretim görevlileri 65 yaşında re'sen emekli edilmektedirler. Söz konusu ikili uygulama, aşağıdaki hukuki ve akademik sorunları beraberinde getirmektedir. Öğretim görevlileri, özellikle meslek yüksekokullarında ve yabancı dil hazırlık birimlerinde yüksek tecrübe gerektiren dersleri yürütmektedir. Öğretim üyeleri için emeklilik yaş haddi 67'ye çıkarılmış ve ikişer yıllık sözleşmelerle 75 yaşına kadar çalışabilme imkanı getirilmiştir. Ne var ki, öğretim görevlileri bu düzenlemeye dahil edilmediği için akademik kadrolar arasında eşitsizlik meydana gelmektedir.

“75 YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLMELİ”

“2547 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklikle, öğretim üyeleri için Öngörülen 67 yaş haddinin öğretim görevlilerini de kapsaması sağlanarak, akademik kadrolar arasındaki eşitsizlik giderilmektedir. 2547 sayılı Kanun'un Geçici Madde 55'inci maddesine ibare eklenerek öğretim görevlilerinin de öğretim üyeleri gibi sözleşmeli olarak 75 yaşına kadar çalışabilmesine imkan tanınmaktadır.”

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı tarafından teklif Komisyon’a sevk edildi.

***

YÖK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

YÖK Başkanı Özvar, öğretim üyelerinin emeklilik yaşına ilişkin "Bununla da alakalı bir düzenleme yapıyoruz. Emeklilik yaşının 72'ye kadar çıkarılabileceğini Yükseköğretim Kurulu olarak düşünüyoruz. 72 yaşından da 75 yaşına kadar üniversiteler ile öğretim üyesi arasında hususi bir sözleşmeyle 75'e kadar da uzatılabileceği kanaatini taşıyoruz. Bundan sonrası, Meclisimizin vereceği kararla şekillenecektir" diye konuştu.