YÖK Başkanı duyurmuştu: Öğrenci affı için çalışmalar başladı

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından düzenlemenin son halini alması öngörülüyor.

Öğrenci affının kapsamı ve şartlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan değerlendirmelerin sonuçları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Bu görüşmelerde, üniversitelerden gelen taleplerle affın kapsamının genişletilmesine yönelik önerilerin masaya yatırıldığı belirtiliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Ebeveyn kaybı yüzünden ciddi maddi sıkıntı yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi sebebiyle eğitimini yarıda bırakmak mecburiyetinde kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesinden dolayı üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre bunun yanı sıra; afetlerden etkilenen öğrenciler, uzun süreli sağlık problemleri sebebiyle eğitim hayatını yarıda kesmek zorunda kalanlar ile benzer şekilde eğitimine devam etmesini imkânsız kılan zorlayıcı sebeplere sahip öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Söz konusu durumların resmî belgelerle kanıtlanmasının temel kriter olacağı ifade ediliyor.

YÖK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar da geçen ay bu konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Özvar öğrencilik hakkını kaybedenlere yönelik atılacak adımları duyurdu. Özvar, staj ya da intörnlük sırasında öğrencilik hakkını kaybeden kişilere dair bir düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını ifade etmişti.