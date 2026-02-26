YÖK Başkanı duyurmuştu: Öğrenci affı için kritik tarih belli oldu

AKP'nin, öğrenimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için bir af düzenlemesi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre AKP'nin hazırlamış olduğu ve 2021 Temmuz'dan sonra eğitimini sürdürememiş öğrencileri kapsayacak af teklifine ilişkin düzenlemeler tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak.

KİMLERİ VE HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Af düzenlemesiyle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek.

Bu öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okullara başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

UYGULAMALI DERSLERDEN KALANLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Düzenleme için etki analizlerinin incelendiği; torik derslerde başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrencilerin de okula döneceği belirtildi.

Düzenleme hayat bulursa uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da başarısız olanlar eğitimini tamamlama hakkı kazanacak.

BAŞVURU BEKLENTİDEN AZ

Haberde önceki af düzenlemelerine başvuruların beklentilerin altında kaldığı, 100 bin kişilik af başvurusu beklenen düzenlemelerde sayının 5 bin dolaylarında kalmış olduğu da ifade edildi.

Düzenlemeye ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak.

YÖK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar da geçtiğimiz aylarda bu konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Özvar öğrencilik hakkını kaybedenlere yönelik atılacak adımları duyurdu. Özvar, staj ya da intörnlük sırasında öğrencilik hakkını kaybeden kişilere dair bir düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını ifade etmişti.