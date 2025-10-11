YÖK Başkanı Özvar: Arap üniversiteleriyle işbirliğini daha ileri taşıyacağız

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tunus’ta düzenlenen 5. Türk-Arap Üniversiteleri Kongresi’ne katıldı.

Özvar, “Amacımız, Türk ve Arap üniversitelerinin yöneticilerini bir araya getirerek, üniversiteler arası iş birliği imkânlarını nasıl genişletebiliriz, bu sorunun cevabını aramak” diye konuştu.

Kongrenin, “akademik diplomasinin en güçlü örneklerinden birini teşkil ettiğini” savunan Özvar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye ile İslam dünyasındaki üniversiteler arasında halihazırda önemli bir etkileşim mevcut, tabii bu yeterli değil. Biz bu ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istiyoruz. Üniversitelerimizin birbirini daha iyi tanıması, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi yalnızca akademik katkı sağlamaz, bölgesel istikrara da hizmet eder.”

“TUNUSLU ÖĞRENCİLER TÜRK ÜNİVERSİTELERİNE İLGİ GÖSTERİYOR”

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Munzer Belid ile de bir araya geldiklerini belirten Özvar, görüşmede iki ülke arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Özvar, “Türkiye ve Tunus iki kardeş ve dost ülkedir. Yükseköğretim alanında bu ilişkileri daha da ileri taşımak istiyoruz. Tunuslu öğrenciler Türk üniversitelerine büyük ilgi gösteriyor. Biz de bu ilgiyi karşılıklı olarak verimli bir zemine taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYOR”

Türkiye’nin son yıllarda yükseköğretim alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden YÖK Başkanı Özvar, “Türk üniversitelerinin hem eğitim hem de araştırma kapasitesi açısından bölgesinde öne çıktığını” söyledi.

Türk üniversitelerinin artık kendi içine kapanan kurumlar olmadığını, “dışa açık, iş birliğine hazır kurumlar olduğunu” iddia eden Özvar, “Yükseköğretimde kaydettiğimiz ilerlemeyi, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.

“DÜNYADA ALTINCI SIRADAYIZ

Türkiye’nin uluslararası öğrencilere ev sahipliği bakımından dünyada altıncı sırada yer aldığını vurgulayan Özvar, “Bu, ülkemizin yükseköğretimde ulaştığı uluslararası güvenin göstergesidir” dedi.

“Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini bölgeye taşımaya yönelik yeni adımların da yolda olduğunu” kaydeden Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

“Azerbaycan ve Özbekistan’da yürüttüğümüz ortak çalışmaların yanı sıra, Suriye, Irak ve Mısır’la da iki yıldır yükseköğretim alanında girişimlerimizi müzakere ediyoruz. Bu girişimler kısa sürede fiiliyata geçecek. Tunus’ta da benzer imkanları değerlendiriyoruz.”