YÖK Başkanı Özvar, Senegalli bakan ile görüştü

YÖK Başkanı Erol Özvar, Senegal Dışişleri Bakanlığı nezdinde Yurt Dışında Yaşayan Senegallilerden Sorumlu Bakan Annette Seck ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Özvar, Senegal Dışişleri Bakanlığı nezdinde Yurt Dışında Yaşayan Senegallilerden Sorumlu Bakan Annette Seck ile YÖK Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Senegal heyetinde Seck'in yanı sıra Senegal Büyükelçisi General Cheikh Gueye, Bakanlık Genel Müdürü Amadou François Gueye, Yükseköğretim Genel Müdürü Amadou Abdoul Sow ve diğer yetkililer de yer aldı. Görüşmede, Türkiye'de öğrenim gören Senegal uyruklu öğrencilerin güncel durumlarına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

YÖK ile Senegal Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imzalanmasının ele alındığı görüşmede, iki ülke yükseköğretimi arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.