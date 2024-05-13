YÖK Başkanı Özvar: Üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünde fiziksel aktivite yok

YÖK Başkanı Özvar, yapılan araştırmalara göre üniversite öğrencilerinin yüzde 83’ünün 'sedanter yaşam tarzı' yani fiziksel aktivitenin hiç olmadığı bir yaşam tarzına sahip olduklarını söyledi. Özvar, "Spor yapma bilincinin artırılması ve gençler arasında egzersizin bir yaşam alışkanlığına dönüşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yapılan araştırmalar, üniversite öğrencilerinin yüzde 83’ünün 'sedanter yaşam tarzı' yani fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu bir yaşam tarzına sahip olduklarını ortaya koymaktadır" dedi.

Özvar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) gelerek burada “Spor Dostu Kampüs” lansmanını yaptı.

Tanıtım töreninde konuşan Özvar, "Küresel salgın ve dijital bağımlılık nedeniyle özellikle son yıllarda gençlerimiz arasında ortaya çıkan fiziksel aktivite yetersizliği önemli bir sorun haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar üniversite öğrencilerinin yüzde 83’ünün 'sedanter yaşam tarzı' yani fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu bir yaşam tarzına sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle kampüslerimizde öncelikli olarak fiziksel aktivite ve düzenli egzersize katılımı artırmak için gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak, gençlerde spor yapma bilincinin artırılması ve gençler arasında egzersizin bir yaşam alışkanlığına dönüşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.







