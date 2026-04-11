YÖK çalışma başlatmıştı: Öğrenci affı için kanun teklifi

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın “çalışma başlattık” dediği öğrenci affı konusunda kanun teklifi verildi. Teklifle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilmiş tüm öğrencilere af çıkarılması öngörüldü.

Teklifin gerekçesinde şunlar denildi: “Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilmiş tüm öğrencilere, ayrım gözetilmeksizin ve geniş kapsamlı bir şekilde yeniden eğitimlerine devam etme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Teklif, yalnızca bir af düzenlemesi değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren, sosyal adaleti gözeten ve insan kaynağını yeniden kazanmayı hedefleyen bir toplumsal iyileştirme adımıdır.

"İKİNCİ BİR ŞANS"

“Eğitim hakkının ikinci bir şansla desteklenmesi, bireylerin üretkenliğe yeniden katılmasını sağlayacak, iş gücü niteliğini artıracak ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sunacaktır. Gençlerin eğitimden kopuşunu önlemek ve kopmuş olanları yeniden sisteme dahil etmek, sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir. Bu gerekçelerle hazırlanan kanun teklifi ile yükseköğretimde kapsayıcı bir öğrenci affı düzenlemesinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.”

"EKONOMİK KRİZ VE PANDEMİ"

Teklifi sunan CHP Milletvekili Deniz Demir şunları ifade etti:

“Toplumda yükselen af talepleri ve mağduriyetlerin her gün bir yenisi tarafımıza ulaşmaktadır. Eğitim, bireyin temel haklarından biri olmasının ötesinde, toplumsal kalkınmanın ve fırsat eşitliğinin en önemli güvencesidir. Anayasa'nın 42'nci maddesi uyarınca kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Ancak ülkemizde yükseköğretim sisteminde yaşanan yapısal sorunlar, ekonomik krizler, sosyal eşitsizlikler ve idari uygulamalar nedeniyle çok sayıda öğrenci çeşitli nedenlerle öğrenim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve barınma sorunları, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarım doğrudan etkilemiş; birçok öğrenci geçim sıkıntısı nedeniyle eğitimine ara vermek ya da tamamen bırakmak zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde yaşanan eğitim kesintileri, uzaktan eğitime erişimde yaşanan eşitsizlikler ve psikososyal sorunlar da öğrencilerin eğitim hayatından kopmasına neden olmuştur. Daha önce belirli aralıklarla çıkarılan öğrenci affı düzenlemeleri, bu mağduriyetleri kısmen gidermiş olmakla birlikte, birçok öğrenci çeşitli nedenlerle bu haktan yararlanamamıştır. Bu durum, yükseköğretimde kalıcı ve kapsayıcı bir çözüme duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır.”

Teklif Komisyon'a sevk edildi.