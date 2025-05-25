Yok denilen bacak varmış!

Kamuda çalışmak isteyenler mülakatta elenirken Antep’te kamuda çalışan Emrah Gövşer’in sahte engeli raporu alarak memur yapıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep Valiliği’nin yürüttüğü soruşturmaya göre, Emrah Gövşer 2013 yılında Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nden engelli raporu aldı.

Dokuz hekimin ile başhekiminin imzasının yer aldığı raporda, Gövşer’in sol bacağının olmadığı ve bu yüzden 40 oranında engelli olduğu belirtildi. Bu raporun ardından Gövşer, Valilik’e bağlı bir kurumda engelli kadrosundan memur yapıldı ve lojman bile verildi.

Ancak Emrah Gövşer’in bir kadın memuru taciz etmesi nedeniyle Valilik, Gövşer hakkında bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada Gövşer’e memurluk yolunu açan engelli raporu da incelendi. Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nden yeniden rapor alması istenen 200 kilogram ağırlığındaki Gövşer’in obeziteden kaynaklı yüzde 30 engeli olduğu ayrıca sol bacağının da 2012’de askerde kırıldığı için de yüzde 4 oranında engeli olduğu belirtildi. Yani bu rapora göre, yüzde 34 engelli olan Gövşer’in yüzde 40 ve üstü engel durumu olmadığı için engelli kadrosundan memur olması mümkün değil.

Ayrıca bir kadın memur, Gövşer’in kendisini bir yıldır taciz ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Gövşer’e “Huzur ve sükûnu bozma” suçlaması yönetildi. 14 Mayıs 2024’te Gövşer’e önce 6 ay hapis cezası verildi, ardından mahkemedeki iyi hali nedeniyle ceza 5 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, Gaziantep Valiliği’nde görevli iki bürokrat Gövşer’i korudu ve daha önce yapılan şikâyetlere rağmen Gövşer hakkında bir soruşturma yürütmedi.