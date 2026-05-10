Yok edilen hastanelerin dramatik öyküsü

İstanbul Tabip Odası öncülüğünde çekilen ‘’Betonlar Arasında Ankara Hastaneleri’’ belgeseli yarın Karaköy’deki TTMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde, yönetmen ve film ekibinin katılımıyla gösterilecek.

Ankara Diş Hekimleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara İl Koordinasyon Kurulu ile Hastanemi Kapatma/Açın Platformu’nun katkılarıyla hazırlanan belgeselin yönetmenliğini Alper Şen üstleniyor. Ülkenin dört bir yanından gelen hastalara da hizmet veren 13 köklü devlet hastanesi kapatıldı.

Belgesel, AKP iktidarı döneminde Ankara’da ard arda kapatılan köklü devlet hastanelerinin nasıl yok edildiğini ele alıyor. Belgeselde kapatma kararlarının hem hekimler hem de hastalar açısından yarattığı sonuçlar ele alınıyor. Ankara Numune, Ankara Onkoloji, Zekai Tahir Burak, Sami Ulus Doğum ve Çocuk, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım hastanelerinin de aralarında bulunduğu 14 hastane kapatıldı.