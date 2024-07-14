Yok ettikleri ormanları tel örgüyle çevirdiler

Muğla’nın Milas’taki Akbelen Ormanı’nı yok eden şirket şimdi de alanı dikenli tellerle çevirdi. Köylünün zeytinliklerine giden yolların da kapandığını belirten İkizköylüler, “Bu işkenceye artık son verin” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde, Akbelen Ormanı’nı yok eden şirket bölgeyi talan etmeye devam ediyor.

Köylüler, nöbete başlamalarının 3. yıldönümü için 20 Temmuz’da eylem ve basın açıklaması gerçekleştirmeye hazırlanırken, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin maden sahasının etrafına dikenli tel çekilmeye başlandığını gördü. Zeytinliklerde yer alan dikenli tellerin, zeytinlik ve tarlalarına ulaşmalarına engel olduğunu belirten köylüler duruma tepki göstererek bölgeye jandarmayı çağırdı.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, “5 senedir bizimle mücadele eden Haydar amcamızın madenin hemen kenarında kalan, aslında girmemeleri gereken, hiçbir faaliyet yapmamaları gereken zeytinliklerimizin hemen dibine kadar gelmişler. Haydar amcamızın zeytinlerine gireceği yolu direklerle kapatmışlar. Şimdi bu köye görülen reva mıdır bu? 5 senedir burada zeytinliklerin yanında hiçbir şey yapılamaz diyoruz, burada gizli saklı zeytinleri sökmeye kalkacaklar herhalde. Hem orayı kapatacaklar hem de köylünün zeytinliklerine gideceği yolu kapatacaklar. Bu insanlar zeytinlerini nasıl alacaklar oradan? 5 senedir bu köylüye yapılan işkence yeter artık” dedi.

Köylülerin tapulu mallarını bile şirketin telle çevirdiğine vurgu yapan Işık, “Bu hakkı nereden buluyor insanlar kendilerinde? Zeytinliklerimizi kaldırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Buradayız, nöbetteyiz. Gözümüz üstünüzde dediğimiz için o kadar çok korkuyorsunuz ki her yeri telle kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu insan zeytinliğine gökyüzünden uçakla mı inecek?” diye konuştu.

Zeytinlik sahibi Haydar Demir ise şu ifadeleri kullandı: “Zeytinlik benim, yol da burada. Ben traktörle gelip bu yoldan geçiyorum Ben yarın bu zeytinleri toplayınca nereden geçeceğim? Belimden sakatım. Tel çekilirse ben çuvalları nasıl kaldıracağım? Her tarafına tel çekiyorlar bizim tarlanın. Biz zeytinle geçiniyoruz.”

KÖYLÜYÜ KORUYUN

Öte yandan köylüler, nöbete başlamalarının 3’üncü yıldönümü için 20 Temmuz Cumartesi günü saat İkizköy Karadam Meydanı’nda “Şirketleri değil zeytini, tarımı, köylüyü koruyun” diyerek eylem ve basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurdu.