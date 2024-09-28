YÖK, idari personeli görmezden geliyor

Haber Merkezi

Üniversite İdari Personel Sendikası, YÖK önünde yaşadıkları sorunlara ilişkin eylem düzenledi. Eylemde, "YÖK idari personel senin için neden yok", "Tayin hakkı yok", "Yükseköğretim tazminatı yok", "Liyakat yok", ‘’Mülakat gitsin liyakat gelsin’’ ve "Geliştirme ödeneği yok" yazılı pankart açıldı, dövizler taşındı. Sendika Genel Başkanı İbrahim Güzel, burada yaptığı açıklamada, tayin sorununa ve tazminat haklarına dikkati çekti.

Güzel, "YÖK, yükseköğretim kurumlarının sorunlarına çözüm üretmeyecekse yükseköğretim kurumlarından bir farkı yoktur. Yani vasıfsız bir YÖK karşımızdadır" ifadelerini kullandı. Güzel, şunları söyledi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tayin hakkı belli bir sisteme bağlanmışken, üniversitelerde hala bu yönde bir çalışma olmaması kabul edilemez. YÖK, konuya ilişkin bu yılın Şubat ayı sonunda üniversitelerden talep toplamıştı. Aradan geçen 9 aylık süreye ve koskoca yaz döneminin geride bırakmamıza rağmen konuya ilişkin yapılan çalışma kamuoyu ile paylaşılmamış, herhangi bir sistem de inşa edilmemiştir.”