YÖK ‘kişiye özel kadro’ iddialarını kabul etmedi

Üniversitelerdeki kişiye özel ilanlarla kadro alımları bitmek bilmiyor. Bunun son örneği ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversite, geçen yıl temmuz ayında Resmi Gazete’de ilan yayımlayarak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı için açılan doçent ilanında, “Çocuklarda inanç gelişimi, kadın dindarlığı ve psikolojik iyilik halleri üzerine çalışmış olmak” şartı arandı.

İlanın şartlarını karşılayan H.A.Ç.’nin, “İlkokul çocuklarının inanç gelişimi: Psiko-teolojik bir yaklaşım” başlıklı yüksek lisans tezi bulunduğu belirlendi. H.A.Ç.’nin doktora tezinin başlığı ise “Kur’an kurslarına devam eden kadınlar arasında dindarlık biçimleri, dini başa çıkma faaliyetleri ve psikolojik iyilik halleri” olduğu öğrenildi. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi anabilim dalına alınacak diğer doçent için ise “Çocuklarda ölüm psikolojisi, varoluşçu psikoloji ve din üzerine çalışmış olmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan S.Y.’nin doktora tezinin başlığının “Çocukların bilişsel ve dini gelişiminde ölüm olgusu” olduğu belirlendi. Ayrıca S.Y.’nin “Irvin D. Yalom’un Psikoterapi Yaklaşımında Varoluşsal Kaygı ve Din” isimli bir kitap yazdığı da ortaya çıktı. Üniversite, 20 Aralık 2024’te hem S.Y.’nin hem de H.A.Ç.’nin doçent kadrolarına atandığını duyurdu. Ancak bu iki akademisyenin hangi ilanlar üzerinden atamasının yapıldığı açıklanmadı. Konu hakkında başka bir akademisyen atamalar yapılmadan önce 20 Kasım 2024’te şikâyette bulunarak ilanın iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Şikâyet sonrası YÖK tarafından bu yıl 14 Temmuz’da yanıt verildi. Yanıtta, ilana herhangi bir başvurunun olmadığı, bahse konu kadrolara atama yapılmadığı ifade edildi.