YÖK'ten 4 üniversite hakkında karar

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bünyesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan dört üniversitenin ortak girişimiyle Enerji Akademisi kuruluyor. Enerji alanında ihtisas üniversitesi olan

YÖK'ten konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında "Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokole göre, Enerji Akademisi Okulu'nda alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, sektör çalışanları ve enerji alanına hitap edecek okul, çevrim içi eğitim modeli ile erişim sunacak.

Dört ay sürecek programı tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcıların, istihdam süreçlerinde 'avantaj' elde edeceği belirtildi.