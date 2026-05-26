YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bir gecede kapatılıp tepkilerin ardından yeniden Erdoğan'ın imzasıyla faaliyete başlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuna ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de açıklama yayımladı.

Açıklamada, kararın ardından Kayyım Mütevelli Heyeti'nin yeniden görevine döndüğü, rektörlüğün de çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.

AKADEMİK TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar, "İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak süreci ilk andan itibaren büyük bir dikkat ve sorumlulukla takip ettik, takip etmeye de devam ediyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ SINAVLARDAN BAŞKA HİÇBİR KONUYA ODAKLANMASIN"

Özvar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin herhangi bir belirsizlik yaşamaması için tüm tedbirler alınmıştır. Bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar."