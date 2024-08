YÖK'ten 'eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bir adayın 'eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığı belirtilerek, "İlgili Profesörün kamuoyunu yanıltmaya çalışırken söylediği gibi eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşilemez. İlgili kişinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55.75 neti vardır" denildi.

Açıklamada, adayın puanı hesaplanırken TYT puanının yüzde 40’ı AYT’nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplandığı ve adayın yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade edildiği vurgulandı.

Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğinin unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir. Söz konusu adayın sayısal (SAY) puanı hesaplanmasında AYT Matematik Testinden 3,75 neti ve Fen Bilimleri Testinden 0,5 Fizik ve 1,25 Biyoloji neti olduğu için SAY puanı hesaplanmıştır. Adayın işaretlediği Fizik sorularının tamamı yanlış dahi olsa Biyoloji ve Matematik neti SAY puanının hesaplanmasında etkili olacaktır. Aday, söz konusu Fizik Programına yerleşmesi için yeterli SAY Puanına sahiptir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, adayın sayısal puanının hesaplanabilmesi için TYT’deki 'Türkçe Testi' veya 'Temel Matematik Testi'nin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde puana sahip olması, AYT’deki 'Matematik Testi veya -Fen Bilimleri' testinin en az birinden 0,5 ham puana veya üzerinde ham puana sahip olması gerekmediği de belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

YKS Puan hesaplamasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, Behçet Yalın Özkara’nın Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 SAY puanı ile yerleştiği görülmektedir. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS Taban puanlara bakıldığında anılan programa yerleşen son adayın SAY Puanının 232,72688 olduğu görülmektedir. Ayrıca, Behçet Yalın ÖZKARA SAY puanı ile tercih etmiş olsaydı devlet üniversitelerinde 64 programa daha yerleşebileceği görülmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim Teknolojileri vb. programlara yerleşebilirdi. Yukarıda da ifade edildiği gibi SAY Puan türü için sadece Matematik Testi netleri ile de puan hesaplanabilmektedir. Puan türleri program özelinde değil, genel olarak Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) olarak hesaplanmaktadır. SÖZ puanı hesaplanan bir aday Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testinden neti olmadan Sosyal Bilimler-2 Testinden elde ettiği net ile Türk Dili ve Edebiyatı programını tercih edebileceği gibi, Gazetecilik programını da tercih edebilecektir. Bu nedenle puan türlerindeki alanların doğru veya yanlış sayılarına bakmaksızın 0,5 ve üzerinde ham puanı olanlar için hesaplanan puanın dikkate alınması gerekmektedir."

Öte yandan, konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti' iddiası manipülasyondur" denildi. (DHA)

