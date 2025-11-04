YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan'ın Dışişleri Hakan Fidan'ın diplomasına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada Fidan'ın Government and Politics alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başladığı belirtilerek şunlar denildi: "Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili University of Maryland University College adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur. Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir.

Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Sayın Fidan, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan’ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla Politik Bilimler alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir.

Sayın Hakan Fidan’ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtı paylaşmıştı.

Yanıtta şunlar denilmişti: "1994 yılında eğitimine başladığı 'Government and Politics' alanındaki lisans öğrenimini 1997 yılında tamamlayan Hakan Fidan, Almanya'da bulunan 'University of Maryland University College' adlı yükseköğretim kurumundan mezun olmuştur. Hakan Fidan'ın Kurulumuz Başkanlığı'na yaptığı denklik başvurusu üzerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararı neticesinde, kendisine 'Politik Bilimler' alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir. Üniversiteler tarafından bilgi aktarılan Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden yapılan incelemede; Hakan Fidan'ın İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde 1997-1999 yılları arasında Uluslarası İlişkiler (İngilizce, Tezli) programında yüksek lisans eğitimini, 1999-2006 yılları arasında ise Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programında doktora eğitimini tamamladığı anlaşılmaktadır."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Namık Tan, "Kuşkularımızda ne yazık ki haklıymışız. Resmi kayıtlar gösteriyor ki Hakan Fidan, yalnızca 3 yıllık uzaktan ve hatta açık öğretim veren bir lisans programını tamamlamış ve YÖK denkliği almadan Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine başlamış!" demişti.