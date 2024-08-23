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YÖK'ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi

YÖK tarafından, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.

Eğitim
  • 23.08.2024 16:04
  • Giriş: 23.08.2024 16:04
  • Güncelleme: 23.08.2024 16:16
Kaynak: Haber Merkezi
YÖK'ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi

Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.

Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

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