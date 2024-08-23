YÖK'ten mazeret kayıt hakkı açıklaması: Tarih verildi
YÖK tarafından, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanıdı.
Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.
Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.