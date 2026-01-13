YÖK'ten üniversitelere talimat: "Ders ve sınav saatlerini cuma namazına göre ayarlayın"

AKP eliyle eğitimdeki gericileşme devam ediyor. Bunun son örneği ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelere gönderilen Cuma namazı talimatı oldu.

YÖK tarafından, tüm üniversitelere gönderilen yazıda; cuma namazı saatleri ile mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin çakışması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılması istenildi.

Yazıda, Başbakanlık Genelgesi anımsatılarak “kamu kurumlarında isteyen personele mesai kaybına neden olmaksızın cuma namazı için izin verileceğinin düzenlendiği” vurgulandı. Bu çerçevede YÖK'ün daha önce üniversitelere gönderdiği yazılarda da benzer uyarıların yapıldığı belirtildi.

Yazıda, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42'nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunluluğu gerekçe gösterildi.

Yazıda, üniversitelerin ders programı, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.