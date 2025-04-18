YÖK üyelerinden İmamoğlu'nun avukatı hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, YÖK üyelerinin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan, suç duyurusunun İmamoğlu'nun diploması konusunda 'Araştırma Raporu' hazırlayan YÖK üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.

Mehmet Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

"GERÇEĞİ SÖYLEMEK SUÇ DEĞİL"

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda, bir kısım YÖK üyesi tarafından hazırlanan Araştırma Raporu’nun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğumuz iki ayrı basın açıklaması yapmıştık.

Şimdi bu raporu hazırlayan YÖK üyeleri, hakkımda suç duyurusunda bulunarak, 13 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmamı talep etmişler. İddiaları; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüste bulunduğum, iftira ve hakaret ettiğim yönünde…

Açıklamalarımızın ve sunduğumuz belgelerin sonuna kadar arkasındayız. Gerçeği söylemek suç değil, aksine görevdir.

Ve tekrar ediyoruz. Raporda ilgisiz onlarca belgeye yer verilirken;

Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun kişilere verilen diplomalara YÖK tarafından denklik sağlandığı gerçeği gizlenmiştir. Diplomasını denk buldukları okuldan yatay geçiş yapılamaz gibi bir absürdlüğe inanmamızı beklediler (!)

Dönemin yatay geçiş mevzuatında tanınma diye bir şart olmadığı gizlenmiştir.

Yapılan bu suç duyurusu, gerçekleri dile getirmem üzerine kurulan açık bir baskıdır. Gerçeği konuşmaktan, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."