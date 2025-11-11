YÖK yurtdışından Türkiye'deki tıp fakültelerine geçiş yapan öğrenci sayısını açıkladı

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, yurt dışından Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçişlerde bazı öğrencilere ayrıcalık tanındığına yönündeki iddiaları 30 Temmuz 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Pala’nın önergesine yanıt YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan geldi.

3136 ÖĞRENCİ GEÇİŞ YAPTI

Yanıtta 2015-2025 arasında 3 bin 136 öğrencinin yurt dışından Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçiş yaptığı ve bu öğrencilerin yüzde 90’ı aşkın bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtildi. Bu öğrencilerin neredeyse yarısının pandemi sırasında 2020-2022 yılları arasında yatay geçiş yaptığı aktarıldı.

Bakanlığın yanıtında öğrencilerin yüzde 62’sinin vakıf üniversitelerine kaydolduğu belirtildi. En çok yatay geçiş yapılan devlet üniversitelerinin Atatürk, Sivas Cumhuriyet ve İstanbul Üniversitesi ile vakıf üniversitelerinin ise Üsküdar, Biruni ve İstanbul Yeni Yüzyıl üniversiteleri olduğu bildirildi.

34 KAYIT İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 34 öğrencinin “sahte belge nedeniyle kayıt iptali” gerekçesiyle ayrıldığı bilgisi verildi.

Pala, hem devlet hem vakıf üniversitelerinde yatay geçiş kontenjan sınırlamalarına uyulmamasının tıp eğitiminin niteliğini azaltan etmenler arasında yer aldığına dikkat çekti. Pala ayrıca vakıf üniversitelerinin çoğunun vakıf üniversiteleri olarak adlandırılmalarına karşın, kazanç amaçlı özel üniversiteler olarak faaliyet gösterdiğine vurgu yaparak, vakıf üniversiteleri tıp fakültelerine yüksek yatay geçişler konusunda süreci izlemediği ve incelemediği için YÖK’ü eleştirdi.

Pala, 34 öğrencinin kaydının iptaline ilişkin ise “Bu veri yalnızca tespit edilip kaydı silinenleri yansıtıyor. Tespit edilemeyen başvuruların varlığı ihtimali sürerken, üniversite sınavında çok az puan farkıyla tıp fakültesine giremeyen gençler varken sınava bile girmemiş öğrencilerin sahte belgelerle kayıt yaptırabilmiş olması kabul edilemez” dedi.