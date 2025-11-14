YÖKDİL 2026: YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 Ne Zaman? İşte 2026 YÖKDİL Başvuru ve Sınav Tarihleri

YÖKDİL 2026 sınav tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı resmi sınav takvimiyle netleşti. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavları için geri sayım başladı. Özellikle yüksek lisans, doktora ve doçentlik başvurularında önemli bir rol oynayan YÖKDİL, her yıl iki kez düzenleniyor. Peki 2026 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte tüm merak edilenler…

YÖKDİL 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026-YÖKDİL/1 ve 2026-YÖKDİL/2 sınav tarihleri kesinleşti. Yılın ilk sınavı mart ayında, ikinci sınavı ise ağustos ayında gerçekleştirilecek.

2026 YÖKDİL/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 yılının ilk YÖKDİL oturumu için başvuru ve sınav tarihleri şu şekildedir:

YÖKDİL/1 Süreci Tarih Başvuru Başlangıç Tarihi 21 Ocak 2026 Başvuru Bitiş Tarihi 29 Ocak 2026 Sınav Tarihi 08 Mart 2026

2026 YÖKDİL/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2026 yılının ikinci YÖKDİL oturumu yaz aylarında yapılacak. ÖSYM’nin takvimine göre süreç aşağıdaki gibidir:

YÖKDİL/2 Süreci Tarih Başvuru Başlangıç Tarihi 16 Haziran 2026 Başvuru Bitiş Tarihi 24 Haziran 2026 Sınav Tarihi 02 Ağustos 2026

YÖKDİL SINAVI KİMLER İÇİN GEREKLİDİR?

YÖKDİL sınavı; sosyal, fen ve sağlık bilimleri alanlarında akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir yeterlilik sınavıdır. Özellikle:

Yüksek lisans ve doktora başvuruları,

Doçentlik başvuruları,

Akademik yükselme süreçleri,

Üniversitelerde yabancı dil yeterliliği gerektiren kadrolar

için YÖKDİL sonucu talep edilmektedir.

