YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 16 Şubat'ta düzenlenecek yılın ilk YÖKDİL sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde sınava yönelik duyuru yayımlandı.
Duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.