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YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 16 Şubat'ta düzenlenecek yılın ilk YÖKDİL sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.

Eğitim
  • 06.02.2025 14:28
  • Giriş: 06.02.2025 14:28
  • Güncelleme: 06.02.2025 14:29
Kaynak: AA
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde sınava yönelik duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, 16 Şubat'ta yapılacak sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

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