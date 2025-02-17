YÖKDİL cevap anahtarı | YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL soru ve cevapları

YÖKDİL cevap anahtarı | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı (YÖKDİL) gerçekleştirildi. 16 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşen YÖKDİL'in ardından sınava katılan adaylar YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği sınav sonrası 2025 YÖKDİL soru ve cevapları listesini yayınladı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL soru ve cevap anahtarı!

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takviminde 6 Mart 2025 olarak işaretli. Buna göre 16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen yılın ilk YÖKDİL sınavı sonuçları 6 Mart Perşembe günü açıklanacak.

2025 YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2025 YÖKDİL soru ve cevapları adaylar tarafından görüntülenebilir

2025 YÖKDİL soru ve cevapları için tıklayınız

Sınava katılan adaylar, YÖKDİL Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.