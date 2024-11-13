YÖKDİL ne zaman? 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

YÖKDİL başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda iki sefer YÖKDİL/1, YÖKDİL/2 olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YÖKDİL ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, YÖKDİL ne zaman? İşte 2025 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri!

2025 YÖKDİL BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre YÖKDİL/1 başvuru tarihi 3-9 Ocak 2025 arası sınav tarihi 16 Şubat 2025, YÖKDİL/2 başvuru tarihi 11-18 Haziran 2025 arası sınav tarihi 27 Temmuz 2025 şeklinde.

YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

YÖKDİL/1 başvuru tarihi: 3-9 Ocak 2025 arası

3-9 Ocak 2025 arası YÖKDİL/1 sınav tarihi: 16 Şubat 2025

16 Şubat 2025 YÖKDİL/2 başvuru tarihi: 11-18 Haziran 2025 arası

11-18 Haziran 2025 arası YÖKDİL/2 sınav tarihi: 27 Temmuz 2025

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yılda iki kez düzenlenen ve adayların yabancı dil bilgisini belgelemek amacıyla kullanılan bir sınavdır.

YÖKDİL sınavları yılda iki kez yapılır: İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde. İlkbahar dönemi sınavı, Mart ayında, Sonbahar dönemi sınavı ise Ekim ayında gerçekleşir.

Kimler YÖKDİL'e Girebilir?

YÖKDİL sınavına aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak adaylar.

Yurt dışında eğitim almış ve diploma denkliği almak isteyen kişiler.

Üniversiteler tarafından akademik yükseltmelerde akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar.

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çevirmenlik pozisyonlarına başvurularında bulunacak adaylar.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) ve doçentlik sınavına başvuracak adaylar.

YÖKDİL Sınav Süresi

YÖKDİL sınavı toplamda 180 dakika yani 3 saat sürer. Sınav saat 10.15'te başlar ve 13.15'te sona erer. Adaylar, sınavın ilk 135 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. İlk 135 dakika veya son 15 dakikada salonu terk eden adaylar sınava geri alınmaz ve sınavları geçersiz sayılır.

YÖKDİL'de Hangi Diller Sınavı Bulunur?

YÖKDİL sınavı farklı dillerde düzenlenir. İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde farklı dillerde yapılır. Örneğin, İlkbahar döneminde Arapça ve İngilizce dillerinde sınavlar düzenlenirken, Sonbahar döneminde Arapça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınavlar yapılır. Hangi dili seçeceğiniz, başvuru yaparken tercih ettiğiniz alana ve kuruma bağlıdır.

YÖKDİL sınavı, yükseköğrenim ve akademik kariyer hedefleyen kişiler için önemlidir. Sınav hakkında daha fazla bilgi ve sınav tarihleri için ÖSYM'nin resmi web sitesine başvurabilirsiniz.

YÖKDİL/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre yılın ilk YÖKDİL sınavı olacak olan YÖKDİL/1 sınavının başvuru tarihi 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL/1 sınav tarihi ise 16 Şubat 2025'te gerçekleşecek.

YÖKDİL/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre yılın ikinci ve son YÖKDİL sınavı olacak olan YÖKDİL/2 sınavının başvuru tarihi 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL/2 sınav tarihi ise 27 Temmuz 2025'te gerçekleşecek.