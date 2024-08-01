YÖKDİL sınava giriş belgesi indirme | 2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelesi ekranı

ÖSYM, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurmasının ardından sınava katılacak adaylar YÖKDİL sınava giriş belgesi indirme araması yapıyor. İşte 2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelesi ekranı!

YÖKDİL sınava giriş belgesi indirme | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açmasıyla birlikte adaylar YÖKDİL sınava giriş belgesi indirme araştırması yapmaya koyuldu. İşte 2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelesi ekranı!

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adaylar için sınava girecekleri okul ve salonlar ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek." dendi.

YÖKDİL SINAVA GİRİŞ BELGESİ İNDİRME

YÖKDİL sınava giriş belgesini yazıcıdan çıktı almak için bilgisayarlarına ve ya telefonlarına indirmek isteyen adaylar belgelerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelesi ekranı